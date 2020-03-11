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02:55 11.03.2020

Пограничники обеспечены достаточным количеством индивидуальных средств защиты

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Пограничники обеспечены достаточным количеством индивидуальных средств защиты

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины полностью обеспечены индивидуальными средствами защиты от возможного заражения коронавирусом Covid-19, пополнение запасов происходит постоянно, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Во время мероприятий по температурному скринингу и оформлению граждан военнослужащие пограничного ведомства используют бесконтактные пирометры, медицинские маски и одноразовые перчатки. Кроме того, в наличии респираторы, изоляционные защитные костюмы, очки и антисептик для рук. Они есть в каждом пограничном подразделении", – проинформировали в ведомстве.

В ГПСУ подчеркнули, что на данный момент в наличии имеется более 460 пирометров, "а необходимые средства защиты оперативно получены от Министерства здравоохранения Украины, волонтеров, общественных организаций и закуплены за бюджетные средства".

В ведомстве отметили, что при необходимых потребностях в ежедневном использовании медицинских масок и резиновых перчаток пограничное ведомство обеспечено ориентировочно до 7 суток. "И пополнение запасов происходит постоянно", – добавили пограничники.

"Отметим, любые упреки или распространение информации, что у пограничников не хватает средств индивидуальной защиты, из-за чего военнослужащие вынуждены покупать их за свой счет являются провокационными и не соответствуют действительности", – подчеркнули в ГПСУ.

Кроме того, по поручению премьер-министра Украины по результатам заседания антикризисного штаба по противодействию распространению коронавируса Covid-19 в Украине Госпогранслужба "оперативно предоставила потребность ведомства в средствах индивидуальной защиты в расчете на три месяца, в котором определила подробную их спецификацию и характеристики".

Теги: #коронавирус #гпсу #защита
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