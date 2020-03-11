События

01:33 11.03.2020

Число жертв коронавируса во Франции выросло до 33 человек, заразились более 1,7 тыс.

1 мин читать
Число жертв коронавируса во Франции выросло до 33 человек, заразились более 1,7 тыс.

Руководитель Главного управления французского здравоохранения Жером Саломон сообщил во вторник, что от коронавируса нового типа в стране скончались уже 33 человека.

Ранее поступали данные о 30 летальных исходах во Франции. Саломон отметил, что 23 их них - люди старше 75 лет.

В общей сложности, по его словам, по состоянию на вечер вторника во Франции зафиксировано 1 784 случая заражения коронавирусом (днем ранее насчитывалось 1 412 случаев). Руководитель Главного управления французского здравоохранения отметил, что 98% заболевших во Франции успешно излечиваются.

"Показатель смертности во Франции (от коронавируса - ИФ) остается очень низким", - сказал он.

По состоянию на 10 марта, в мире зафиксировано более 116 тыс. случаев заражения COVID-19. Более 4 тыс. человек скончались.

Теги: #данные #коронавирус #франция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:40 10.03.2020
Первую в США карантинную зону в связи с распространением коронавируса создадут к северу от Нью-Йорка

Первую в США карантинную зону в связи с распространением коронавируса создадут к северу от Нью-Йорка

22:08 10.03.2020
В Испании 1674 человека заразились коронавирусом

В Испании 1674 человека заразились коронавирусом

21:30 10.03.2020
Кабмин намерен ввести запрет на проведение массовых мероприятий и карантин в учебных заведениях

Кабмин намерен ввести запрет на проведение массовых мероприятий и карантин в учебных заведениях

20:28 10.03.2020
В МИД Украины создан оперативный штаб для реагирования на распространение коронавируса в мире и защиты украинских граждан за рубежом

В МИД Украины создан оперативный штаб для реагирования на распространение коронавируса в мире и защиты украинских граждан за рубежом

20:10 10.03.2020
В Черновицкой области в больнице с подозрением на коронавирус находятся 5 человек - ОГА

В Черновицкой области в больнице с подозрением на коронавирус находятся 5 человек - ОГА

19:48 10.03.2020
Число инфицированных Covid-19 в Италии превысило 10 тыс. человек

Число инфицированных Covid-19 в Италии превысило 10 тыс. человек

19:33 10.03.2020
Кабмин на заседании в среду должен принять необходимые решения в связи с дальнейшим распространением в мире коронавируса - секретарь СНБО Данилов

Кабмин на заседании в среду должен принять необходимые решения в связи с дальнейшим распространением в мире коронавируса - секретарь СНБО Данилов

19:22 10.03.2020
В Киев поступили экспресс-тесты на диагностирование коронавируса – Кличко

В Киев поступили экспресс-тесты на диагностирование коронавируса – Кличко

19:02 10.03.2020
В штате Нью-Йорк коронавирусом заразились более 170 человек

В штате Нью-Йорк коронавирусом заразились более 170 человек

18:30 10.03.2020
Украинцы, находящиеся на лайнере "Grand Princess", чувствуют себя нормально – МИД Украины

Украинцы, находящиеся на лайнере "Grand Princess", чувствуют себя нормально – МИД Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский внес в Раду законопроект об усовершенствовании основ деятельности СБУ

Прокуратура расследует факт обстрела боевиками "ДНР" санитарного автомобиля ВСУ на Донетчине как нарушение законов и обычаев войны

Два бойца ВСУ погибли, еще девять ранены или травмированы на Донбассе во вторник

Украинцы, находящиеся на лайнере "Grand Princess", чувствуют себя нормально – МИД Украины

Крупные авиакомпании Европы отменяют рейсы в Италию из-за коронавируса

ПОСЛЕДНЕЕ

На Харьковщине в рамках проекта "Озеленение Украины" планируют высадить 250 тыс. деревьев за сутки

Правительство Украины настроено на продолжение сотрудничества с МВФ, приоритетом является программа расширенного финансирования - телефонный разговор Шмыгаля с миссией Фонда

Боевики обстреливали авто ВСУ прикрываясь мирным населением, вновь нарушив международное гуманитарное право

Словения вслед за Австрией закрывает границу с Италией из-за коронавируса

Зеленский внес в Раду законопроект об усовершенствовании основ деятельности СБУ

Принятие законопроекта о референдуме теоретически возможно за месяц - Разумков

Президент Швейцарии впервые в истории посетит Украину - Разумков

Прокуратура расследует факт обстрела боевиками "ДНР" санитарного автомобиля ВСУ на Донетчине как нарушение законов и обычаев войны

Два бойца ВСУ погибли, еще девять ранены или травмированы на Донбассе во вторник

Крупные авиакомпании Европы отменяют рейсы в Италию из-за коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА