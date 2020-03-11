На Харьковщине в рамках проекта "Озеленение Украины" планируют высадить 250 тыс. деревьев за сутки

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер подписал меморандум о присоединении области к акции "1 млн деревьев за 24 часа", которая пройдет в рамках проекта "Озеленение Украины".

"Мы знаем, что до сих пор делали с нашими лесами. Сегодня мы хотим показать, что государство, во-первых, контролирует ситуацию: мы остановили незаконную вырубку, а, во-вторых, мы еще и обеспечиваем высадку лесов. Мы призываем как можно больше людей присоединиться к акции, которая состоится 21 марта... Мы высаживаем наибольшее количество деревьев по Украине - 250 тысяч из 1 миллиона", - цитирует Кучера пресс-служба ХОГА.

По информации и.о. начальника Харьковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Игоря Тимочко, в высадке деревьев в Харьковской области уже согласились принять участие около 3 тысяч волонтеров. Регистрация волонтеров продолжается.

"У нас уже определены локации, где будем высаживать. Сеянцы - в пределах лесного фонда, а саженцы - в пределах населенных пунктов: поселки, села, города, парки, скверы, территории возле домов, школ, больниц", - сказал Тимочко.

По его словам, за всеми деревьями, которые высадят во время акции, будут ухаживать и в дальнейшем. Осенью планируется провести их инвентаризацию, чтобы проверить, все ли деревья принялись.

"Осенью мы сделаем инвентаризацию - проверим все деревья, которые были высажены, все ли они принялись", - добавил и.о. начальника Харьковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.