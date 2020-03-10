Правительство Украины настроено на продолжение сотрудничества с МВФ, приоритетом является программа расширенного финансирования - телефонный разговор Шмыгаля с миссией Фонда

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с командой МВФ во главе с Роном ван Роденом (глава миссии МВФ в Украине), стороны обсудили дальнейшие шаги двустороннего сотрудничества.

В обнародованной пресс-службой Кабмина во вторник вечером информации отмечается, что участие в разговоре также приняли министр финансов Игорь Уманский и министр юстиции Денис Малюська.

"Правительство Украины настроено на продолжение сотрудничества с МВФ. Первоочередным приоритетом является учреждение программы расширенного финансирования МВФ, особенно для поддержки структурных реформ, макроэкономической и финансовой стабильности в стране", – подчеркнул Шмыгаль.

По словам премьер-министра, правительство Украины настроено на внедрение реформ, которые являются важной предпосылкой для экономической стабильности и развития.

"Новая программа расширенного финансирования МВФ является крайне важной на данном этапе развития Украины", – цитирует пресс-служба главу правительства.

Во время разговора стороны также обсудили дальнейшие приоритетные шаги в рамках сотрудничества.

Шмыгаль подчеркнул важность всесторонней поддержки, оказываемой МВФ Украине.