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22:39 10.03.2020

Боевики обстреливали авто ВСУ прикрываясь мирным населением, вновь нарушив международное гуманитарное право

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Боевики обстреливали авто ВСУ прикрываясь мирным населением, вновь нарушив международное гуманитарное право

Во время обстрела украинского автомобиля на Донбассе во вторник, боевики вели огонь с позиций, которые были расположены за домами мирных жителей, чем нарушили международное гуманитарное право, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Во время сегодняшнего обострения на линии соприкосновения, вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к привычной манере ведения обстрелов из-за спин мирного гражданского населения (…) Анализ траектории, рельефа местности и места попадания дает основания утверждать, что противник снова нарушил международное гуманитарное право - вел огонь с позиций, которые были расположены за домами мирных жителей", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник вечером.

В штабе ООС отметили, что реконструкция обстрела была проведена с помощью геоинформационной системы.

"Такие действия российских оккупантов значительно усложняли задачу подразделений ООС по нанесению прицельных ударов по вражеским огневым точкам оккупантов. Ведь противник прекрасно понимает, что украинские защитники никогда не вели, не ведут и никогда не будут вести огонь по домам мирных жителей. Эти преступные действия характерны только для российских оккупационных войск", – подчеркнули украинские военные.

Ранее сообщалось, что во вторник боевики обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений ООС вблизи Песок (Донецкая обл.). По уточненным данным, в результате попадания противотанковой управляемой ракеты один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализировали с боевым травмированием

Теги: #оос #обстрел #мирное_население
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