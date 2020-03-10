В Испании 1674 человека заразились коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом людей в Испании достигло 1674 человек, сообщает газета "Паис".

При этом, по данным сайта, отслеживающего заражения в мире по странам, среди зараженных испанцев 101 человек - в критическом состоянии.

Скончались от осложнений или болезней, вызванных коронавирусом, 35 человек.

Кроме того, 135 человек в Испании выздоровели после заражения коронавирусом.

Днем ранее сообщалось о 1204 случаях заражения и о 28 скончавшихся в Испании.