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22:08 10.03.2020

В Испании 1674 человека заразились коронавирусом

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В Испании 1674 человека заразились коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом людей в Испании достигло 1674 человек, сообщает газета "Паис".

При этом, по данным сайта, отслеживающего заражения в мире по странам, среди зараженных испанцев 101 человек - в критическом состоянии.

Скончались от осложнений или болезней, вызванных коронавирусом, 35 человек.

Кроме того, 135 человек в Испании выздоровели после заражения коронавирусом.

Днем ранее сообщалось о 1204 случаях заражения и о 28 скончавшихся в Испании.

Теги: #испания #коронавирус #заражение
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