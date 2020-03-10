События

20:37 10.03.2020

Словения вслед за Австрией закрывает границу с Италией из-за коронавируса

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Словения вслед за Австрией закрывает границу с Италией из-за коронавируса

Правительство Словении решило закрыть границу с Италией из-за коронавируса, сообщают во вторник западные СМИ.

"Я отдал распоряжение МИД и МВД закрыть границу с Италией после соответствующего решения Австрии", - написал в Twitter премьер-министр Марьян Шарец.

Во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о запрете на въезд из Италии в Австрию. Австрийцы, находящиеся в данный момент в Италии, смогут вернуться после того, как согласятся провести две недели под карантином у себя дома. Также между странами приостанавливается железнодорожное и авиасообщение. Исключения остаются только для грузового транспорта, но водителей будут проверять на границе.

Ранее сообщалось, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 10 тыс. человек, скончался 631 человек. В Австрии подтверждено 157 случаев заражения, в Словении - 23 случая.

Теги: #словения #италия #граница #закрытие
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