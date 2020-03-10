В МИД Украины создан оперативный штаб для реагирования на распространение коронавируса в мире и защиты украинских граждан за рубежом

Министерство иностранных дел Украины в условиях распространения в мире коронавируса создало оперативный штаб для координации работы ведомства, причастных органов власти и международных организаций с целью защиты украинских граждан за границей и предоставления актуальной информации о распространении COVID-19 в мире.

Как сообщает пресс-служба МИД, штаб был создан во вторник, 10 марта, по инициативе министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Коронавирус - быстрый и опасный. МИД, однако должно быть быстрым, чтобы гарантировать безопасность наших граждан. Поэтому сегодня я создал в МИД оперативный штаб и страницы оперативного информирования. Во-первых, для того, чтобы наши граждане, где бы они ни находились, вовремя получали необходимую информацию и не полагались на недостоверные источники. Во-вторых, чтобы каждый гражданин Украины чувствовал, что находится под защитой украинского государства, которая окажет необходимую поддержку и помощь. Штаб буду возглавлять лично я", - заявил министр.

Также ведомство создало специальные страницы в соцсетях для предоставления актуальной информации о работе штаба и распространении COVID-19 в мире.

По словам Кулебы, главная цель оперативного штаба - координация работы МИД с причастными органами власти в Украине и представительствами международных организаций по оказанию помощи гражданам Украины, которые находятся за границей на территориях, пораженных коронавирусом.