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20:10 10.03.2020

В Черновицкой области в больнице с подозрением на коронавирус находятся 5 человек - ОГА

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В Черновицкой области в больнице с подозрением на коронавирус находятся 5 человек - ОГА

В Черновицкой областной клинической больнице с подозрением на коронавирус на сегодняшний день находятся 5 человек, сообщает пресс-служба облгосадминистрации на странице в Фейсбуке.

"С подозрением на коронавирус в областную клиническую больницу в течение дня госпитализированы три человека. Все они имеют признаки инфекционного заболевания. Таким образом, с подозрением на COVID-19 в больнице сейчас находится 5 человек", - сказано в сообщении.

В ОГА подчеркнули, что на Буковине официально подтвержден лишь один случай инфицирования коронавирусом. "Состояние мужчины стабильное, лечение продолжается", - добавили в ОГА.

Кроме того, отмечается, что Лондонская лаборатория подтвердила результаты украинских исследований инфицирования жителя Черновцов вирусом COVID-19. Так, анализы, сделанные Центром общественного здоровья в Киеве, соответствуют европейским стандартам и рекомендациям ВОЗ

Теги: #коронавирус #ога #черновицкая_область
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