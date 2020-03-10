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19:50 10.03.2020

Президент Швейцарии впервые в истории посетит Украину - Разумков

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Президент Швейцарии впервые в истории посетит Украину - Разумков

Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга впервые в истории независимостей посетит Украину с официальном визитом, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Мы ожидаем визит президента Швейцарской конфедерации. Это будет первый визит президента Швейцарии в Украину за всю историю нашего независимого государства", - заявил Разумков в эфире ток-шоу "Пульс" на канале "112-Украина".

Отвечая на вопрос, когда именно состоится визит Симонетты Соммаруги в Украину, председатель Верховной Рады не уточнил. Разумков отметил, что в ходе своего визита в Швейцарию, ему удалось согласовать позиции по продолжению программы гуманитарной помощи для территорий, прилегающих к линии разграничения на 2020-2023 года.

Теги: #швейцария #разумков #визит
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