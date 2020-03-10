В Киев поступили экспресс-тесты на диагностирование коронавируса – Кличко

В Киев поступили 1,2 тыс. экспресс-тестов на диагностирование коронавирусной инфекции, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Буквально час назад в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса, которые заказал город. Пока их 1200, до конца этой недели должно быть 5 тыс. Тест-системы распространят по 7 определенным базовым больницам для приема больных с подозрением на коронавирус", - написал Кличко на странице в Фейсбуке во вторник вечером.

Он добавил, что оборудование для экспресс-тестирования в аэропортах должно поступить в столицу до конца этой недели. "Мы установим его в аэропорту им. Сикорского и "Борисполе", - сказано в сообщении.