Прокуратура расследует факт обстрела боевиками "ДНР" санитарного автомобиля ВСУ на Донетчине как нарушение законов и обычаев войны

При процессуальном руководстве прокуратуры Донецкой области начато досудебное расследование по факту обстрела санитарного автомобиля Вооруженных сил Украины членами террористической организации "ДНР" в понедельник, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

"В ходе досудебного расследования установлено, что 9 марта 2020 года, около 12:50, в районе с. Гнутово Донецкой области боевиками с беспилотного летательного аппарата были сброшены две гранаты на санитарный автомобиль 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс", который имел знаки различия, а именно изображение красного креста на крыше. Вследствие вражеской атаки автомобиль получил повреждения", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области во вторник.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

"Указанные действия являются грубым нарушением положений Конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях от 12.08.1949 и Дополнительного протокола от 08.06.1977 (Протокол I)", - добавили в прокуратуре.

Согласно сводке пресс-центра операции Объединенных сил за 9 марта, в результате обстрела указанного санитарного автомобиля украинские военнослужащие не пострадали.