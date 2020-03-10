В штате Нью-Йорк коронавирусом заразились более 170 человек

Число случаев вируса COVID-19 в штате Нью-Йорк возросло на 31, теперь коронавирус выявлен у 173 человек, сообщает во вторник CNN.

В городе Нью-Йорке болеют 36 человек, за последние сутки медики выявили 17 новых случаев.

В округе Нассо, расположенном вблизи города Нью-Йорк, коронавирусом заболели два водителя школьных автобусов. Они развозили из школы по домам около 80 детей. С большинством родителей уже связалось министерство здравоохранения США. Не сообщается, поместят ли детей на карантин.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо 7 марта объявил чрезвычайное положение в штате на фоне распространения коронавируса COVID-19.