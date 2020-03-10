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18:45 10.03.2020

Два бойца ВСУ погибли, еще девять ранены или травмированы на Донбассе во вторник

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Два бойца ВСУ погибли, еще девять ранены или травмированы на Донбассе во вторник

Во вторник, 10 марта, боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня, вследствие чего в общей сложности погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины и еще девять получили ранения или боевые травмы, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Сегодня, 10 марта, российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески (Донецкая обл.). По уточненным данным, в результате попадания противотанковой управляемой ракеты один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализировали с боевым травмированием", - говорится в вечерней сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук во вторник.

Кроме этого, говорится в информации, в результате вражеского обстрела украинских позиций еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование.

"Всем раненым украинским защитникам предоставляется комплексная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях", - заверили в штабе ООС.

Согласно сводке, боевики во вторник обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: 3 раза рядом с н.п. Пески - из противотанкового ракетного комплекса - 2 ракеты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. неподалеку н.п.Новоселовка Вторая - из миномета калибра 82 мм - 9 мин, а также из гранатометов различных систем; рядом с н.п.Авдеевка - из миномета калибра 82 мм - 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также 4 обстрела боевики совершили в районе оперативно-тактической группировки "Север", а именно: 2 раза вблизи н.п.Орехово - из минометов калибра 120 мм выпустили 10 мин, из 82-мм миномета - 5 мин, а также велся обстрел со станкового противотанкового гранатомета; в районе Новоалександровки - из миномета калибра 120 мм - 2 мины, а также 3 выстрела из станкового противотанкового гранатомета; недалеко от н.п.Хутор Вольный - из минометов калибра 82 мм - 10 мин, а также зафиксированы обстрелы из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"На все враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами давали адекватный ответ", - добавили в пресс-центре ООС

Теги: #всу #потери #оос #обстрелы
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