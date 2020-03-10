Украинцы, находящиеся на лайнере "Grand Princess", чувствуют себя нормально – МИД Украины

Украинцы, пребывающие на круизном лайнере "Grand Princess", чувствуют себя нормально и не жалуются на условия пребывания, сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко во вторник.

"На данный момент, четко установлено, что на судне находятся 49 граждан Украины, из них 47 – это члены экипажа судна и двое пассажиров. Консулу генерального консульства Украины в Сан-Франциско удалось установить контакт с нашими соотечественниками, выяснить, что состояние их здоровье удовлетворительное, жалоб на условия пребывания на судне нет", - сказал он в комментарии, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина".

По словам Коваленко, власти США делают все необходимое для их комфортного пребывания на лайнере. Он также уточнил, что иностранные граждане, в том числе украинцы, будут находиться на судне до момента выезда на родину или в третьи страны.

Дипломат отметил, что пока что вопрос их эвакуации не обсуждается.

"На данный момент этот вопрос именно с точки зрения эвакуации не поставлен, поскольку пока что процесс продолжается. Также с нашими соотечественниками, которые именно работают на судне, эти вопросы будут решаться в комплексе с работодателем, с условиями контракта, а также исходя из интересов наших сограждан", - пояснил Коваленко.

Он подчеркнул, что украинское консульство будет содействовать украинцам, если они захотят вернуться в Украину.

Как сообщалось, круизный лайнер "Grand Princess" находится на рейде у берегов американского штата Калифорния из-за подозрений, что пассажиры могут быть заражены коронавирусом COVID-19. Опасения появились после того, как из-за этого коронавируса скончался один из пассажиров, совершивший менее чем две недели назад круиз на этом судне. Американские службы здравоохранения намерены провести медицинскую проверку пассажиров и членов экипажа на борту судна, потому что установили, что некоторые люди могли контактировать с заразившимся человеком. В настоящий момент на борту "Grand Princess" находятся около 2,5 тыс. пассажиров.