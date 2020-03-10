Facebook увеличила количество женщин в совете директоров до 40%

Американская Facebook Inc. назначила двух новых членов в совет директоров, ими стали финансовый директор Estee Lauder Трейси Тревис и топ-менеджер McKinsey Нэнси Киллифер.

В результате новых назначений 40% мест в совете директоров компании будут занимать женщины, пишет Financial Times. Ранее Facebook подвергалась критике за недостаточную степень гендерного разнообразия в руководстве.

Теперь Facebook выполнила новое требование закона штата Калифорния, согласно которому к 2021 году в состав совета директоров компаний должны входить как минимум три женщины, если общее количество его членов составляет не менее шести человек.

За последнее время Facebook лишилась нескольких членов совета директоров, занимавших места в руководстве компании на протяжении длительного времени. В прошлом году совет покинули основатель Netflix Рид Хастингс, экс-глава администрации Белого дома Эрскин Боулз, а также глава Gates Foundation Сьюзан Десмонд-Хеллман.