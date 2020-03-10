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17:46 10.03.2020

СБУ предотвратила нелегальный вывоз за границу комплектующих к бронетехнике и военной авиации на более $1 млн

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СБУ предотвратила нелегальный вывоз за границу комплектующих к бронетехнике и военной авиации на более $1 млн

Служба безопасности Украины блокировала механизм незаконного вывоза за пределы страны товаров военного и двойного назначения, подлежащих обязательному государственному экспортному контролю, сообщает пресс-центр СБУ.

"По данным следствия, харьковские коммерческие структуры незаконно ввозили из РФ агрегаты и узлы к бронетехнике и боевым самолетам. На территории нашей страны злоумышленники легализовали запчасти через изготовление фиктивных документов о целевом назначении товаров и их якобы отечественном производстве. Затем, действуя в интересах страны-агрессора, коммерсанты отправляли комплектующие в Азию под видом сельхозтехники и электрооборудования", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители задержали нелегальный груз в зоне деятельности таможенного поста международного аэропорта "Борисполь". Среди изъятых товаров военного назначения пока что идентифицированы станции питания танковых стабилизаторов, преобразователи систем управления огнем, являющиеся элементами вооружения танков Т-72 и Т-80, а также электрогидравлические клапаны, входящие в состав систем управления боевых самолетов.

"Предварительная стоимость обнаруженных военных товаров составляет более $1 млн", - добавили в ведомстве.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #армия #сбу #комплектующие #контрабанда
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