На суде по МН17 прокурор просит провести судебное заседание на авиабазе для осмотра реконструкции полета авиалайнера

В судебном процессе по делу о крушении "Боинга" Малазийских авиалиний, рейс МН17, в небе над Донбассом в отношении одного из обвиняемых – Олега Пулатова, прокуратура просит провести судебное заседание на авиабазе с целью осмотра реконструкции сбитого авиалайнера.

Такую просьбу суду во вторник в судебном заседании по делу МН17 в Схипхоле заявила прокурор Дейди Вуи а Цой (Dedy Woei-A-Tsoi), передает из зада суда собственный корреспондент агентства "Интерфакс-Украина". "В деле против Пулатова мы просим, чтобы слушание было перенесено на авиабазу Гильзе Гэйен (Gilze Gijen) для осмотра реконструкции полета MH17 в дату, которая будет определена судом", - выразила она пожелание следствия.

Кроме того, прокуратура просит "безопасно" допросить шесть свидетелей, которых она условно назвала свидетели M58, S07, S17, S21, S27 и S32.

Также прокурор считает необходимым провести экспертизу в отношении выявления возможных признаков манипулирования визуальным материалом в отношении двух версий одного и того же видео установки ЗРК "Бук" в н.п.Снежное, которое, как утверждает Россия, было загружено в интернет 16 июля 2014 года - до трагедии.

Вуи а Цой также предложила представителям Пулатова рассмотреть возможность для него быть допрошенным в качестве свидетеля в суде или следственным судьей в России. Возможно, он сможет "оспорить один или нескольких перехваченных телефонных разговоров".

Вместе с тем, его защита заявила, что не в состоянии в настоящее время принять какое-либо решение по этому вопросу.

"Мы понимаем желание прокуратуры продвигаться вперед, и мы указали, что будем готовы с 8 июня (на 8 июня назначена вторая сессия судебного процесса, до этой даты зашита намерена изучить материалы дела – ИФ). До 8 июля – только три месяца, у следствия было более пяти лет. Разрыв по времени – очень большой. Это минимальный период времени, чтобы сформулировать запросы следствию", - пояснила позицию защиты адвокат Сабина тен Дуссхатэ (Sabine ten Doesschate).