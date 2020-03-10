События

16:41 10.03.2020

Число зараженных коронавирусом в Эстонии увеличилось до 13 человек

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В Эстонии во вторник подтверждены три новых случая заболевания новым типом коронавируса.

В первой половине дня департамент здоровья сообщил, что COVID-19 выявлен у двух вернувшихся из северной Италии и Франции жителей Таллина. Во второй половине дня поступило сообщение еще об одном случае заболевания - человека, прибывшего в Эстонию из Италии через Женеву.

С 31 января лаборатория департамента здоровья сделала более 350 тестов на COVID-19, из которых 13 оказались положительными. Все инфицированные заразились за рубежом.

Как сообщил департамент здоровья, состояние всех заболевших удовлетворительное, они находятся на домашнем лечении.

Теги: #коронавирус #эстония
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