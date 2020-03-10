Гарвард вслед за другими вузами США переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса

Руководство Гарвардского университета приняло решение перевести студентов на дистанционное обучение из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщил во вторник президент этого учебного заведения Ларри Бакоу.

"Мы начнем переход на виртуальное обучение... Наша цель - завершить этот переход к понедельнику, 23 марта, когда должны начаться первые занятия после весенних каникул", - говорится в обращении Бакоу, опубликованном на сайте университета.

Кроме того, президент образовательного учреждения попросил студентов по возможности не возвращаться после каникул в общежития.

"Наши действия соотносятся с рекомендациями ведущих представителей служб здравоохранения по ограничению распространения COVID-19", - указал президент Гарвардского университета.

Ранее дополнительные меры из-за коронавируса ввели и другие американские университета. Так, например, Массачусетский технологический институт объявил об отмене или переносе на более поздний срок многих мероприятий.

Со вторника все занятия, предназначенные для групп более чем 150 человек, будут транслироваться онлайн в интернете.

Между тем в руководстве Массачусетского технологического университета указали, что, несмотря на новые меры, "промежуточные экзамены пройдут в соответствии с расписанием".

В Университете Колумбия в Нью-Йорке в понедельник и вторник полностью отменили занятия, а также сообщили, что со среды студенты будут переведены на дистанционное обучение.

"Пожалуйста, поймите, что решение отменить занятия не означает, что университет закрывается. Это действие нацелено на то, чтобы не допустить распространения вируса", - указал президент учебного заведения Ли Боллинджер.

По последним данным, в США выявлено более 700 случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19. Первое место по количеству заболевших коронавирусом занимает штат Вашингтон, на втором месте находится Нью-Йорк, на третьем - Калифорния. Летальный исход зафиксирован в 27 случаях.

По состоянию на 10 марта, в мире зафиксировано более 116 тыс. случаев заражения COVID-19. Более 4 тыс. человек скончались.