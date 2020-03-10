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15:23 10.03.2020

В Черновцах госпитализирован ещё один пациент с подозрением на коронавирус –ОГА

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В Черновцах госпитализирован ещё один пациент с подозрением на коронавирус –ОГА

В Черновцах госпитализировали ещё одного мужчину с подозрением на коронавирус, сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) в Facebook.

"Мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай COVID-19, госпитализировали сегодня, 10 марта, в Черновцах. Пациент имеет признаки инфекционного заболевания", - указывается в сообщении.

Всего в Черновцах на данный момент госпитализированы с подозрением на заражение три человека.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на утро 10 марта центральная референс-лаборатория исследует на коронавирус четыре образца.

Теги: #коронавирус #черновцы
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