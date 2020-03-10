События

14:57 10.03.2020

Правоохранители задержали подозреваемого по делу о похищении активистов Евромайдана Вербицкого и Луценко

1 мин читать
Правоохранители задержали подозреваемого по делу о похищении активистов Евромайдана Вербицкого и Луценко

Полиция задержала подозреваемого по делу об убийстве Юрия Вербицкого и похищении Игоря Луценка в январе 2014 года. Об этом сообщила адвокат Евгения Закревская.

"Только задержали подозреваемого по делу об убийстве Юрия Вербицкого похищения Игоря Луценко… По версии следствия был привлечен непосредственно к похищению Луценко и Вербицкого из Александровской больницы в ночь 21-го января 2014-го года", - написала она на своей странице в соцсети Facebook.

Игорь Луценко на своей странице уточнил, что задержанный не является рядовым исполнителем. "Его роль - больше, чем обычного титушки-пехотинца. Что-то типа заместителя командира группы захвата", - написал он.

Время и место заседания по избранию меры пресечения пока что не сообщаются.

Как сообщалось, 28 февраля Офис генерального прокурора сообщил о подозрении участнику преступной организации в рамках досудебного расследования уголовного производства по фактам похищения и пыток участников мирных акций протеста 2013-2014 годов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Имя подозреваемого не разглашалось.

Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года. Группа неизвестных вывезла их за город и пытала в течение нескольких часов. Позже Луценко оставили в лесу в Бориспольском районе, ему удалось добраться до населенного пункта и сообщить о своем местонахождении. Позже в том же районе было обнаружено тело Вербицкого.

Теги: #похищение #майдан #подозреваемый #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:55 07.03.2020
В Одессе аноним "заминировал" ряд объектов, в том числе больницы, вокзалы, ТРЦ и гостиницы - полиция

В Одессе аноним "заминировал" ряд объектов, в том числе больницы, вокзалы, ТРЦ и гостиницы - полиция

11:12 07.03.2020
В Киеве мужчина напал на женщину-полицейскую в маршрутке из-за отказа в "ухаживании" - полиция

В Киеве мужчина напал на женщину-полицейскую в маршрутке из-за отказа в "ухаживании" - полиция

07:12 06.03.2020
ГБР проверяет причастность харьковских полицейских к исчезновению $10 тысяч

ГБР проверяет причастность харьковских полицейских к исчезновению $10 тысяч

20:56 04.03.2020
ГБР провело 13 обысков в Нацполиции Винницкой области из-за присвоения служебного бензина

ГБР провело 13 обысков в Нацполиции Винницкой области из-за присвоения служебного бензина

12:17 04.03.2020
Полиция ищет взрывчатку в харьковской синагоге

Полиция ищет взрывчатку в харьковской синагоге

16:16 28.02.2020
Экс-работники полиции Запорожья продали старые шины к БТРам спецподразделения полиции по цене новых

Экс-работники полиции Запорожья продали старые шины к БТРам спецподразделения полиции по цене новых

15:51 28.02.2020
Полиция сообщила о подозрении 19 задержанным в результате потасовки в Жмеринском горсовете

Полиция сообщила о подозрении 19 задержанным в результате потасовки в Жмеринском горсовете

12:19 28.02.2020
Полиция задержала "минера" стадиона "Металлист"

Полиция задержала "минера" стадиона "Металлист"

15:28 27.02.2020
В Жмеринке задержали 11 человек, напавших на горсовет, пострадали 8 полицейских

В Жмеринке задержали 11 человек, напавших на горсовет, пострадали 8 полицейских

15:04 27.02.2020
У участников стычки на ТЦ "Барабашово" изъяты дубинки и газовые баллончики, в полицию доставлены 20 человек

У участников стычки на ТЦ "Барабашово" изъяты дубинки и газовые баллончики, в полицию доставлены 20 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд по МН17 оценивает готовность дела к рассмотрению

Суд избрал нардепу Федине меру пресечения в виде личных обязательств

В Черновцах госпитализирован ещё один пациент с подозрением на коронавирус –ОГА

В Киеве зафиксировали еще два температурных рекорда - обсерватория

Один украинский боец погиб на Донбассе с начала суток, еще четверо ранены – предварительные данные Минобороны

ПОСЛЕДНЕЕ

Видеоигры становятся социальными сетями – СЕО DMarket

Суд по МН17 оценивает готовность дела к рассмотрению

Суд избрал нардепу Федине меру пресечения в виде личных обязательств

Авиакомпании вправе отменять рейсы в связи с коронавирусом, но должны предложить другой рейс или возврат средств - юристы

Ряд вопросов о принудительном направлении в обсервацию или карантин из-за подозрений на коронавирус в Украине не урегулирован законодательством – юрист

В Черновцах госпитализирован ещё один пациент с подозрением на коронавирус –ОГА

В Киеве зафиксировали еще два температурных рекорда - обсерватория

В Украине немного похолодает в ближайшие сутки

Один украинский боец погиб на Донбассе с начала суток, еще четверо ранены – предварительные данные Минобороны

Боевики обстреляли грузовик объединенных сил из ПТРК, есть потери - Минобороны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА