Правоохранители задержали подозреваемого по делу о похищении активистов Евромайдана Вербицкого и Луценко

Полиция задержала подозреваемого по делу об убийстве Юрия Вербицкого и похищении Игоря Луценка в январе 2014 года. Об этом сообщила адвокат Евгения Закревская.

"Только задержали подозреваемого по делу об убийстве Юрия Вербицкого похищения Игоря Луценко… По версии следствия был привлечен непосредственно к похищению Луценко и Вербицкого из Александровской больницы в ночь 21-го января 2014-го года", - написала она на своей странице в соцсети Facebook.

Игорь Луценко на своей странице уточнил, что задержанный не является рядовым исполнителем. "Его роль - больше, чем обычного титушки-пехотинца. Что-то типа заместителя командира группы захвата", - написал он.

Время и место заседания по избранию меры пресечения пока что не сообщаются.

Как сообщалось, 28 февраля Офис генерального прокурора сообщил о подозрении участнику преступной организации в рамках досудебного расследования уголовного производства по фактам похищения и пыток участников мирных акций протеста 2013-2014 годов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Имя подозреваемого не разглашалось.

Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года. Группа неизвестных вывезла их за город и пытала в течение нескольких часов. Позже Луценко оставили в лесу в Бориспольском районе, ему удалось добраться до населенного пункта и сообщить о своем местонахождении. Позже в том же районе было обнаружено тело Вербицкого.