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14:01 10.03.2020

В Киеве зафиксировали еще два температурных рекорда - обсерватория

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В Киеве зафиксировали еще два температурных рекорда - обсерватория

Ночь на 10 марта в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет наблюдений, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"Ночь на 10 марта в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет. Температура под утро не опустилась ниже 6,8°, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1914 году, на 1,3°", - указывается в сообщении.

Ещё один рекорд был установлен ночью 8 марта – температура не опустилась ниже 7° тепла, что на 2,2° выше, чем рекорд, установленный в 1906 году.

В целом, отмечают в обсерватории, температура первой декады марта превышает норму на 9,5° и соответствует климатической норме первой декады апреля.

Всего с начала марта в Киеве было установлено 7 температурных рекордов.

Теги: #погода #обсерватория
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