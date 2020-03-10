В Украине немного похолодает в ближайшие сутки

В ближайшие сутки в Украине сохранится теплая погода, но несколько снизится дневная температура, сообщает Укргидрометцентр.

Согласно данным синоптиков, ночью 11 марта в Украине, кроме юга, ожидается небольшой дождь, в Карпатах и Закарпатье умеренный дождь. На севере и в центре страны ночью и утром туман.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, в западных и Винницкой областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-7° тепла, днем воздух прогреется до 8-13°. В Карпатах ночью 0-3° мороза, нем 2-4° тепла.

В Киеве ночью без осадков, туман, днем возможен небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 9-11° выше ноля.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 11 марта в Киеве была зафиксирована в 1914 году и составила 16,9° тепла, самая низкая ночью – 20,3° мороза в 1898 году.

В четверг 12 марта ночью на севере и востоке страны, а также в Приазовье, днем – на западе возможен небольшой дождь, в Карпатах – с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16°. В Карпатах ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

В Киеве ночью возможен небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° выше ноля, днем воздух прогреется до 13-15°.