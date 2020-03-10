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13:23 10.03.2020

Один украинский боец погиб на Донбассе с начала суток, еще четверо ранены – предварительные данные Минобороны

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Один украинский боец погиб на Донбассе с начала суток, еще четверо ранены – предварительные данные Минобороны

Один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований во вторник, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"По предварительной информации, по состоянию на 12.30 один военнослужащий Объединенных сил погиб, четыре получили ранения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с начала текущих суток боевики пять раз обстреляли украинские позиции, используя 120-милиметровые минометы, ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, противотанковый ракетный комплекс, пулеметы и стрелковое оружие.

Три из пяти обстрелов пришлись на окрестности пос.Пески Ясиноватского района Донецкой области, при этом участки разведения сил и средств под обстрелы не попали.

В Минобороны также сообщают, что боевики наращивают инженерное оборудование боевых позиций вдоль линии соприкосновения и вглубь временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. При этом проводятся работы по маскировке боевых позиций танков, артиллерийских систем, в т.ч. РСЗО, которые в готовности к немедленному применению находятся в районах вблизи линии соприкосновения на расстояниях, меньших определенными минскими договоренностями об отводе тяжелого вооружения.

"В то же время, российские пропагандисты активизировали распространенея фейковых сообщений с обвинениями подразделений Объединенных сил в несоблюдении режима прекращения огня с целью дискредитации украинских воинов", - говорится в сообщении.

Теги: #всу #оос #минобороны #обстрелы
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