Двое заразившихся коронавирусом на Diamond Princess украинцев остаются в больницах - Минздрав

По состоянию на 9 марта двое заразившихся коронавирусом на лайнере Diamond Princess украинцев остаются в медицинских учреждениях в Токио, сообщает Министерство здравоохранения Украины в Telegram.

"Сейчас состояние наших соотечественников удовлетворительное. Двое других наших соотечественников уже прошли необходимый курс лечения, выписаны из медучреждений и сейчас находятся в местных гостиницах", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, пассажирский лайнер Diamond Princess стоит на карантине в Йокогаме, Япония. На нем было зафиксировано 706 случаев заражения коронавирусом.