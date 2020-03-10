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13:05 10.03.2020

Двое заразившихся коронавирусом на Diamond Princess украинцев остаются в больницах - Минздрав

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Двое заразившихся коронавирусом на Diamond Princess украинцев остаются в больницах - Минздрав

По состоянию на 9 марта двое заразившихся коронавирусом на лайнере Diamond Princess украинцев остаются в медицинских учреждениях в Токио, сообщает Министерство здравоохранения Украины в Telegram.

"Сейчас состояние наших соотечественников удовлетворительное. Двое других наших соотечественников уже прошли необходимый курс лечения, выписаны из медучреждений и сейчас находятся в местных гостиницах", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, пассажирский лайнер Diamond Princess стоит на карантине в Йокогаме, Япония. На нем было зафиксировано 706 случаев заражения коронавирусом.

Теги: #коронавирус #diamond_princess #минздрав
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