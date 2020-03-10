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12:54 10.03.2020

Конкурс для формирования нового состава ВККСУ не может быть проведен без изменения действующего законодательства – Высший совет правосудия

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Конкурс для формирования нового состава ВККСУ не может быть проведен без изменения действующего законодательства – Высший совет правосудия

Высший совет правосудия (ВСП) не сможет сформировать состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) до внесения изменений в действующее законодательство, регулирующее судоустройство и деятельность органов судейского управления.

"10 марта истекает срок формирования конкурсной комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ). Высший совет правосудия, который по закону должен утвердить состав этой комиссии, уже дважды откладывал дату ее создания. Впрочем, ВККСУ не сформирована", - указывается в сообщении, обнародованном на сайте ВСП.

Как объясняют в Совете, согласно действующему законодательству ВККСУ состоит из 12 человек, отобранных по итогам конкурса. Конкурсная комиссия, в свою очередь, состоит из шести человек – трех представителей Совета судей Украины и трех международных экспертов, кандидатуры которых должны быть предложены международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения коррупции.

"То есть речь идет о тех же организации, которые делегировали своих представителей в Общественный совет международных экспертов, который в 2018 году принимала участие в отборе членов Высшего антикоррупционного суда Украины", - объясняют в ВСП.

Все пять организаций - Совет Европы, Европейский Союз, Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) – получили от ВСП предложения делегировать международных экспертов в состав конкурсной комиссии сразу после объявления конкурса по отбору членов ВККСУ - 12 декабря 2019, однако все организации никак не отреагировали.

"Не выявила намерения участвовать в создании конкурсной комиссии и ни одна из двенадцати международных организаций, с которыми Украина работает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами. В эти организации согласно перечню, предоставленным ВСП Министерством иностранных дел Украины, Высший совет правосудия также обращался с соответствующей просьбой", - подчеркивается в заявлении.

Без участия международных партнеров, согласно действующему закону, конкурсная комиссия не может быть утверждена, не может быть сформирована ВККСУ, и, как следствие, остаются незаполненными вакансии в украинских судах – уже более двух тысяч, отмечают в ВСП.

"Закон № 193-IX не предусматривает случаев, когда международные организации не подают предложений по представителей в конкурсной комиссии, соответственно и не определяет действия ВСП в таком случае. То есть проведению конкурса препятствует отсутствие четко прописанных законодательных процедур", - подчеркивают в Совете.

Также напоминается, что замечания к закону озвучивали национальные и международные эксперты ещё до его принятия, в том числе Комитет Министров Совета Европы, Генеральный секретарь Совета Европы, координатор сектора верховенства права и борьбы с коррупцией Представительства Европейского Союза в Украине. Также был негативным вывод Венецианской комиссии.

"ВСП изложил все усилия для того, чтобы конкурсная комиссия по отбору кандидатов в состав ВККСУ была сформирована. Однако без внесения изменений в Закон № 193-IX, которые бы учитывали критические замечания отечественных и международных экспертов и регулировали вопросы формирования конкурсной комиссии по отбору членов ВККСУ, сделать это невозможно", - подчеркивают в сообщении.

Как сообщалось, закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского управления" был принят Верховной Радой 16 октября 2019 года, подписан президентом Украины Владимиром Зеленским 4 ноября и вступил в силу 7 ноября. С того момента полномочия всего состава ВККСУ были прекращены.

Верховный суд обращался к Зеленскому с просьбой применить право вето на принятый парламентом в целом закон. В обращении подчеркивалось, что "закон формирует потенциальные угрозы независимости всех судей, а его принятие приведет к реальному посягательству на их независимость и будет иметь негативное влияние на действие верховенства права как неотъемлемую составляющую правового государства".

Теги: #вкксу #всп #суд
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