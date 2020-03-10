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11:44 10.03.2020

Посольство Украины рекомендует не ездить в Израиль тем, кто не сможет обеспечить там себе двухнедельный домашний карантин

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Посольство Украины в Израиле рекомендует гражданам Украины, которые планируют в ближайшее время посетить Израиль и не смогут обеспечить там свое пребывание в карантине в течение 14 дней, воздержаться от путешествия или осуществить его после отмены ограничительных мер.

В сообщении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Украины во вторник, сообщается, что в связи с увеличением количества случаев заболеваемости коронавирусом Covid-19 в Израиле правительство страны вводит с 20:00 12 марта ограничительные меры для иностранцев: они смогут получить разрешение на въезд в страну только при возможности обеспечить свое пребывание в домашнем карантине в течение двух недель. При пересечении границы иностранцы должны сообщить сотрудникам иммиграционной службы постоянный адрес своего пребывания в карантине.

"Обращаем внимание граждан Украины, что в настоящее время режим соблюдения домашнего карантина проверяется сотрудниками Министерства здравоохранения и правоохранительных органов Израиля. В случае установления факта нарушения условий пребывания на карантине лица виновные в таких действиях могут быть привлечены к уголовной ответственности с максимальным сроком наказания семь лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что все, кто прибывает в Израиль, должны пройти через двухнедельный домашний карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Эта мера вступила в силу в минувший понедельник и продлится две недели.

Все прибывающие в страну, кто не является гражданами Израиля, должны доказать, что у них есть место, где они могут находиться на карантине. В противном случае им будет отказано во въезде в страну.

По состоянию на 10 марта, число выявленных в Израиле случаев заражения коронавирусом достигло 50 человек.

Теги: #карантин #коронавирус #израиль
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