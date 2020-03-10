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11:10 10.03.2020

МИД рекомендует украинцем пока не ездить в Италию

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МИД рекомендует украинцем пока не ездить в Италию

 Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам временно воздержаться от поездок в Италию в связи с дальнейшим обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Италии заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), сообщается на официальном сайте ведомства во вторник.

"Соотечественникам, которые продолжают находиться в Италии, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, следовать рекомендациям и законным требованиям местных органов власти, принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, в частности, что касается ограничений по перемещению внутри страны и мест проживания, избегать скоплений людей, а также сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшей консульского учреждения Украины или зарегистрироваться на веб-ресурсе https://friend.mfa.gov.ua", - указано в сообщении.

В МИД просят граждан, которые сейчас находятся в Италии, следить за рекомендациями, разработанными Министерством здравоохранения Италии, а в случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, рекомендуют безотлагательно обращаться по номерам "горячих линий" в посольство Украины в Италии (+39 3519 886 823), Генерального консульства Украины в Милане (+39 3487 254 038) и Генерального консульства Украины в Неаполе (+39 327 736 48 22).

Как сообщалось, премьер Италии Джузеппе Конте в ночь на вторник принял решение из-за ситуации с коронавирусом распространить на всю территорию страны жёсткие ограничения на передвижения населения. Школы и университеты в Италии не будут работать до 3 апреля, передвижения по стране будут разрешены только по работе, для лечения или в случае возникновения у людей серьёзных обстоятельств, при которых они не могут отменить свои планы. Также вводится запрет на проведение спортивных соревнований.

Запрет на выезд итальянцев за границу не вводится. Люди, въезжающие на территорию Италии, будут проходить проверку, чтобы определить, нет ли у них коронавируса.

В Италии более 9 тыс. человек заразились коронавирусом Covid-19.

Теги: #италия #коронавирус #мид
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