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11:02 10.03.2020

Крымские татары могут отказаться от участия в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией - Джемилев

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Крымские татары могут отказаться от участия в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией - Джемилев

Крымские татары, удерживаемые в российских тюрьмах, могут отказаться от участия в обмене, если узнают, что их обменивают на "бандитов", заявил лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Мустафа Джемилев в эфире "Громадського радио".

"Нам передали список из Службы безопасности Украины на утверждение. И вскоре они любой ценой все-таки планируют обменивать людей. Но мы для себя определили приоритеты: обменивать нужно прежде тех, у кого самые большие сроки, например, 17-18 лет, и по состоянию здоровья", - сообщил Джемилев.

Нардеп отметил, что хотя списки уже сформированы, российская сторона сейчас не ведет никаких переговоров касательно возможного отмена.

"Но я должен сказать, что россияне категорически против освобождения крымских татар. Во-вторых, у нас там довольно идейные люди. Если они узнают, что их обменивают на бандитов, то они могут и отказаться", - заявил Джемилев.

Как сообщалось, действовавший в то время министр иностранных дел Вадим Пристайко отмечал, что с Россией ведутся переговоры об очередном туре обмена удерживаемыми лицами.

"Мы сейчас готовим очередной обмен. Мы все еще верим в возможность в ближайшее время завершить обмен "всех на всех". А это будет очень большой и массовый обмен, в котором, мы надеемся, найдется место в преобладающем большинстве крымским татарам, которых в последних волнах нам удалось получить не так много", - заявил он.

Теги: #крым #татары #джемилев
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