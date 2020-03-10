Совет ЕС ужесточил для своих сотрудников превентивные меры в связи с распространением коронавируса

В Совете ЕС в Брюсселе в понедельник объявлены дополнительные предупредительные меры в связи с угрозой заражения коронавирусом.

"Количество заседаний совета, его подготовительных органов и рабочих групп будет сокращено. Решения о том, какие заседания проводить, будут приниматься председательством (Совета ЕС) на регулярной основе", - говорится в коммюнике.

Размер делегаций, участвующих в заседаниях, будет ограничен; все группы посетителей и мероприятия по обучению, не имеющие приоритетного значения, будут приостановлены, говорится в сообщении.

"Сотрудникам Генерального секретариата совета рекомендуется ограничивать, насколько это возможно, внутренние совещания и продолжать неукоснительно соблюдать рекомендуемые гигиенические меры", - отмечается в документе.

Ужесточение превентивных мер учитывает последние данные о распространении коронавируса COVID-19, а также советы медиков.

"Меры были доведены до сведения представителей государств-членов и других (стран - ИФ) (...). Они вступают в силу с сегодняшнего дня, 9 марта", - заявили в Брюсселе.

Кроме того, с учетом последних решений итальянских властей, был обновлен список зон, в отношении которых действуют ограничения на поездки сотрудников аппарата Совета ЕС.

В коммюнике отмечается, что изменения в подходе произведены исходя из того, что "вирус в настоящее время в значительной степени присутствует в большинстве государств-членов, включая Бельгию, и что это развитие, вероятно, будет продолжаться".

"Генеральный секретариат Совета продолжит внимательно следить за ситуацией и готов принять дальнейшие меры в зависимости от развития событий", - сообщают в Брюсселе.