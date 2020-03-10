Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 112,4 тыс., число жертв вне материкового Китая приближается к 4 тыс.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти, и на утро вторника, 10 марта, оно достигло 112 тыс. 427 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о числе инфицированных, скончавшихся и выздоровевших по всему миру.

При этом на материковый Китай приходится 80,754 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за его пределами число зараженных достигло 31,673 тыс., увеличившись за минувшие сутки более чем на 3,8 тыс. случаев.

Всего в мире насчитывается 3,987 случаев летального исхода от вызываемого коронавирусом заболевания, на материковой части Китая - 3,136 тыс.

За исключением материковой части китайской территории в мире за сутки скончалось 854 человека.

В Италии зафиксировано 9,172 тыс. подтвержденных случая заболевания (скончались 463 человека), в Южной Корее - 7,478 тыс. (54), в Иране - 6,566 тыс. (237), Германии - 1,139 тыс. (два), Франции - 1,126 (19), Испании - 999 (16), на территории Японии, включая пассажиров и членов экипажа стоящего в Йокогаме круизного лайнера - 1,184 тыс. (13), в США, по официальным данным, - 514 (24), Швейцарии - 332 (два), Великобритании - 319 (четыре), Нидерландах - 265 (три), Бельгии - 239, Швеции - 203, Норвегии - 169, Сингапуре - 160, Гонконге - 115 (три), Австрии - 112.

Три смерти зафиксированы в Австралии при 80 инфицированных, четыре - в Ираке при 54 инфицированных, по одному смертельному случаю - в Канаде, Таиланде, Египте, Сан-Марино, Аргентине, на Тайване и Филиппинах.

Менее 100 случаев заражения зарегистрированы в 89 странах и районах мира.

Всего в мире излечились более 63,5 тыс. человек.