В Южной Корее за истекшие стуки зафиксирован 131 новый случай заражения коронавирусом, общее число инфицированных превысило 7,5 тыс

Число инфицированных коронавирусом в Южной Корее за истекшие сутки увеличилось на 131 человека, общее число заразившихся достигло 7,513 тыс. при 54 случаях летального исхода вызываемого им заболевания, сообщили во вторник медицинские власти страны.

Основная масса больных приходится на город Тэгу и провинцию Северный Кенсан.

По данным МИД Южной Кореи, к настоящему моменту 110 стран и районов мира запретили въезд или ввели жесткие карантинные меры в отношении прибывающих граждан Южной Кореи.