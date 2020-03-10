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09:36 10.03.2020

В США зарегистрировано 717 случаев заболевания коронавирусом - СМИ

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В США за сутки число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 205 человек, общее число заболевших достигло 717.

По данным государственных и областных органов здравоохранения, правительств штатов и центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в Соединенных Штатах зарегистрировано 717 случаев заболевания новым коронавирусом, передал телеканал CNN.

Согласно данным CDC, в статистике учитывается 49 заболевших, прибывших из Уханя (3 случая) и с круизного лайнера Diamond Princess (46 случаев), 21 случай зарегистрирован на лайнере Grand Princess.

Как сообщает телеканал, всего в США насчитывается 647 случаев заболевания в 36 штатах и округе Колумбия, где находится американская столица Вашингтон.

Первое место по количеству заболевших коронавирусом занимает штат Вашингтон - 180 человек, на втором месте находится Нью-Йорк - 142 человека, на третьем - Калифорния - 105 человек.

За ними идут штаты Массачусетс (41), Флорида (14), Орегон (14), Техас (13), Джорджия (12), Колорадо (11), Иллинойс (11), Нью-Джерси (11), Пенсильвания (10) Айова (8), Северная Каролина (7), Южная Каролина (7), Аризона (6), Кентукки (6), Мэриленд (6), Нью-Гэмпшир (4), Индиана (4), Невада (4), Теннесси (4), Небраска (3), Огайо (3), Род-Айленд (3).

По два случая зарегистрированы в штатах Коннектикут, Гавайи, Канзас, Миннесота, Вирджиния, Висконсин, по одному - в Луизиане, Миссури, Оклахоме, Юте и Вермонте, а также в столице США Вашингтоне.

В результате коронавируса в Соединенных Штатах скончались 26 человек - 22 в штате Вашингтон, два - во Флориде и два в Калифорнии.

Теги: #сша #коронавирус
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