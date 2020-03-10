Трамп обещает меры по поддержке экономики, вплоть до снижения налогов

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпримет "серьезные" шаги для защиты экономики от воздействия распространяющейся эпидемии коронавируса, в частности, обсудит снижение подоходного налога.

Говоря о предстоящей встрече с республиканцами в Конгрессе, он сообщил журналистам, что будет обсуждаться "возможное снижение налога на заработную плату или облегчение налогового бремени, существенное облегчение, очень существенное облегчение, это большая цифра".

Он не раскрыл подробностей, но сообщил, что во вторник состоится пресс-конференция.

Министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что меры поддержки будут распространены на тех предпринимателей и работников, которые пострадали от последствий эпидемии. Мнучин также пообещал увеличить предложение ликвидности на рынке.

"Через год экономика будет в очень хорошей форме. Это не будет похоже на финансовый кризис", - заверил он.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер сенатского меньшинства Чак Шумер заявили журналистам, что любое снижение налога на заработную плату должно быть предпринято только в отношении тех, кто пострадал от вируса.

В США за минувшие сутки число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 205 человек, общее число заболевших достигло 717.

По данным государственных и областных органов здравоохранения, правительств штатов и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в Соединенных Штатах зарегистрировано 717 случаев заболевания новым коронавирусом, передает телеканал CNN.

Согласно данным CDC, в статистике учитывается 49 заболевших, прибывших из Уханя (3 случая) и с круизного лайнера Diamond Princess (46 случаев), еще 21 случай зарегистрирован на лайнере Grand Princess.

Первое место по количеству заболевших коронавирусом занимает штат Вашингтон - 180 человек, на втором месте находится Нью-Йорк - 142 человека, на третьем - Калифорния - 105 человек.