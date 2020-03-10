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07:14 10.03.2020

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевое поражение – штаб ООС

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Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевое поражение – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевое поражение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"9 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое поражение", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Широкино, Гнутово, Авдеевка, Орехово, Водяное, Новолуганское, Луганское, Травневое.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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