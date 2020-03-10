Премьер Италии распространил ограничения в передвижении на всю территорию страны
Премьер Италии Джузеппе Конте в ночь на вторник принял решение из-за ситуации с коронавирусом распространить на всю территорию страны жёсткие ограничения на передвижения населения.
"Больше не будет одной "красной зоны". Ограничительные меры теперь коснутся всей Италии", - заявил он. До сих пор ограничения действовали в области Ломбардия и в ряде северных провинций.
Новые меры, получившие название "Я остаюсь дома", вступают в силу со вторника. Школы и университеты в Италии не будут работать до 3 апреля, передвижения по стране будут разрешены только по работе, для лечения или в случае возникновения у людей серьёзных обстоятельств, при которых они не могут отменить свои планы.
Общественный транспорт при этом будет работать в штатном режиме, чтобы итальянцы могли без проблем добираться до работы.
Также вводится запрет на проведение спортивных соревнований. Это означает, что, в частности, приостанавливаются матчи итальянской футбольной "Серии-А". Ограничения коснутся и любительского спорта. К примеру, решено на время закрыть фитнес-центры.
"Статистика показывает, что растёт число тяжелобольных и, к сожалению, умерших (от коронавируса - ИФ). Мы должны изменить наши привычки. Каждый должен отказаться от чего-то, чтобы помочь Италии", - сказал глава правительства.
Запрет на выезд итальянцев за границу не вводится. Люди, въезжающие на территорию Италии, будут проходить проверку, чтобы определить, нет ли у них коронавируса.
В Италии более 9 тыс. человек заразились коронавирусом Covid-19.