Премьер Италии распространил ограничения в передвижении на всю территорию страны

Премьер Италии Джузеппе Конте в ночь на вторник принял решение из-за ситуации с коронавирусом распространить на всю территорию страны жёсткие ограничения на передвижения населения.

"Больше не будет одной "красной зоны". Ограничительные меры теперь коснутся всей Италии", - заявил он. До сих пор ограничения действовали в области Ломбардия и в ряде северных провинций.

Новые меры, получившие название "Я остаюсь дома", вступают в силу со вторника. Школы и университеты в Италии не будут работать до 3 апреля, передвижения по стране будут разрешены только по работе, для лечения или в случае возникновения у людей серьёзных обстоятельств, при которых они не могут отменить свои планы.

Общественный транспорт при этом будет работать в штатном режиме, чтобы итальянцы могли без проблем добираться до работы.

Также вводится запрет на проведение спортивных соревнований. Это означает, что, в частности, приостанавливаются матчи итальянской футбольной "Серии-А". Ограничения коснутся и любительского спорта. К примеру, решено на время закрыть фитнес-центры.

"Статистика показывает, что растёт число тяжелобольных и, к сожалению, умерших (от коронавируса - ИФ). Мы должны изменить наши привычки. Каждый должен отказаться от чего-то, чтобы помочь Италии", - сказал глава правительства.

Запрет на выезд итальянцев за границу не вводится. Люди, въезжающие на территорию Италии, будут проходить проверку, чтобы определить, нет ли у них коронавируса.

В Италии более 9 тыс. человек заразились коронавирусом Covid-19.