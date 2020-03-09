Глава ВОЗ не исключает пандемию коронавируса

Коронавирус Covid-19 продолжает распространяться, и не исключено, что эпидемия перерастет в пандемию, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Коронавирус уже присутствует в очень многих странах, и угроза пандемии стала вполне реальной", - сказал глава ВОЗ на пресс-конференции в Женеве.

При этом он напомнил, что это будет далеко не первая пандемия в истории, и человечество способно справляться с такими проблемами.

Согласно критериям ВОЗ, пандемия - распространение нового заболевания в мировых масштабах. К примеру, пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом.