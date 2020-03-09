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21:19 09.03.2020

Зеленский: мы воюем за наше государство и нашу культуру, потому что культура – это и есть государство

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Зеленский: мы воюем за наше государство и нашу культуру, потому что культура – это и есть государство

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцы сейчас воюют и борются за свое государство и за свою культуру, потому что культура – это и есть государство.

Выступая во время церемонии вручения Национальной премии Украины им. Т.Шевченко в понедельник в Национальной опере Украины, Зеленский напомнил, что когда в годы Второй мировой войны один из министров правительства Уинстона Черчилля предложил ему увеличить затраты на оборону за счет уменьшения затрат на культуру, то Черчилль ему ответил на это: "А за что мы тогда воюем?".

"Уважаемые украинцы, мы воюем и сейчас за наше государство, за нашу культуру. Потому что культура – это и есть государство, потому что культура – это и есть наш народ. Слава Украине!", - отметил Зеленский в своем выступлении.

 

 

Теги: #зеленский #украина #культура
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