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21:10 09.03.2020

Мартовскую сессию Европарламента сокращают в два раза из-за коронавируса

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Мартовскую сессию Европарламента сокращают в два раза из-за коронавируса

Официальный представитель Европарламента Жауме Дук сообщил, что запланированная на 9-12 марта пленарная сессия ЕП пройдет в сокращенном варианте из-за эпидемии коронавируса.

"На этой неделе пленарная сессия состоится в Брюсселе, а не в Страсбурге. Но эта сессия будет отличаться от прочих. Она будет более короткой, чем обычно по только что принятому решению конференции председателей (Европарламента и политических фракций - ИФ)", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге.

"Председатели политических фракций вместе с председателем парламента решили сократить пленарную сессию на этой неделе в рамках мер, которые принимаются для того, чтобы адаптироваться к ситуации, которую мы переживаем в связи с инфекцией коронавируса, охватившей мир, включая ЕС, и найти баланс между обязанностью Европарламента выполнять функции и продолжать играть свою роль в столь важный момент, а с другой стороны, способствовать тому, чтобы наиболее возможно избежать распространения коронавируса", - объяснил Дук.

Сессия пройдет вечером в понедельник и во вторник, 9-10 марта, уточнил он. В понедельник сессию откроют для согласования организационных вопросов, во вторник состоится полный рабочий день, когда пройдут дебаты по ряду неотложных тем, в частности, по кризису, вызванному коронавирусом. Планируются дебаты по миграционному кризису на греческо-турецкой границе и долгосрочному бюджетному плану ЕС на 2021-2027 годы.

Теги: #коронавирус #сессия #европа #парламент
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