Трамп напомнил американцам, что обычный грипп уносит больше жизней, чем коронавирус

Президент США Дональд Трамп призвал соотечественников задуматься о том, что обычный грипп ежегодно уносит десятки тысяч жизней, и при этом никто не принимает каких-то экстренных мер.

"Итак, в прошлом году 37 тыс. американцев скончались от самого обычного гриппа. Обычный показатель в нашей стране: от 27 тыс. до 70 тыс. смертей от гриппа в год. И никто ничего не закрывает, жизнь и экономика идут своим чередом", - написал Трамп в понедельник в своем твиттере.

"По состоянию на сегодняшний день у нас 546 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 22 человека умерли. Подумайте обо всем этом", - добавил президент США.

Демократы часто обвиняют Трампа в неэффективных мерах по защите населения от коронавируса. Президент же в корне не согласен с такой критикой.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти, и по последним данным превысило 109 тыс. человек, сообщила ранее в понедельник гонконгская газета South China Morning Post.

При этом на материковый Китай приходится 80 тыс. 735 подтвержденных случаев заражения.

Всего в мире начитывается 3 тыс. 816 случаев летального исхода от вызываемого коронавирусом заболевания, на материковой части Китая скончались от болезни 3 тыс. 119 человек.