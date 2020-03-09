Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевое поражение – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевое поражение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражение", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Широкино, Гнутово, Водяное, Орехово, Зайцево, Новолуганское, Луганское, Авдеевка.

"Противник, пренебрегая правилами Международного гуманитарного права, совершил обстрел санитарного автомобиля. С помощью беспилотных летательных аппаратов враг сбросил два заряда ВОГ-17 на крышу транспортного средства, которое имело маркировку эмблемы Красного креста", - подчеркнули в штабе ООС.

В результате обстрела санитарного автомобиля украинские военнослужащие не пострадали.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника", - подытожили в штабе ООС.