События

19:20 09.03.2020

Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевое поражение – штаб ООС

1 мин читать
Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевое поражение – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевое поражение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражение", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Широкино, Гнутово, Водяное, Орехово, Зайцево, Новолуганское, Луганское, Авдеевка.

"Противник, пренебрегая правилами Международного гуманитарного права, совершил обстрел санитарного автомобиля. С помощью беспилотных летательных аппаратов враг сбросил два заряда ВОГ-17 на крышу транспортного средства, которое имело маркировку эмблемы Красного креста", - подчеркнули в штабе ООС.

В результате обстрела санитарного автомобиля украинские военнослужащие не пострадали.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:36 09.03.2020
Суд перенес рассмотрение апелляции подозреваемого в организации убийства Гандзюк - СМИ

Суд перенес рассмотрение апелляции подозреваемого в организации убийства Гандзюк - СМИ

13:19 09.03.2020
Боевики с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня

Боевики с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня

09:37 09.03.2020
На границе с Румынией пограничники обнаружили автомобиль, незаконно перемещающий сигареты на сумму более 50 тыс грн

На границе с Румынией пограничники обнаружили автомобиль, незаконно перемещающий сигареты на сумму более 50 тыс грн

08:20 09.03.2020
В Ивано-Франковской области сохраняется угроза схода снежных лавин

В Ивано-Франковской области сохраняется угроза схода снежных лавин

07:37 09.03.2020
МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страны наиболее пораженные коронавирусом COVID-19

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страны наиболее пораженные коронавирусом COVID-19

07:27 09.03.2020
Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военный, еще пятеро ранены, один получил боевую травму

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военный, еще пятеро ранены, один получил боевую травму

03:32 09.03.2020
В Днепре спасатели достали кота из 6-метровго колодца

В Днепре спасатели достали кота из 6-метровго колодца

02:13 09.03.2020
В Нидерландах начинается судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17

В Нидерландах начинается судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17

01:22 09.03.2020
В Днепропетровской области спасатели достали из колодца 56-летнего мужчину

В Днепропетровской области спасатели достали из колодца 56-летнего мужчину

22:55 08.03.2020
Падение зарплат в ГМК Украины в январе составил 8,9-16,2% к декабрю, кроме ГОКов, КХЗ и черной металлургии

Падение зарплат в ГМК Украины в январе составил 8,9-16,2% к декабрю, кроме ГОКов, КХЗ и черной металлургии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Судья закрыл первый день судебного процесса в деле по МН17

В Нидерландах начался суд над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страны наиболее пораженные коронавирусом COVID-19

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военный, еще пятеро ранены, один получил боевую травму

Боевики на Донбассе совершили 4 обстрела в воскресенье, погиб один военный, пятеро ранены, еще у одного боевая травма

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп напомнил американцам, что обычный грипп уносит больше жизней, чем коронавирус

В Запорожье умерла 10-летняя девочка, на которую в парке упала деревянная скульптура

В Кабуле в день инаугурации президента Афганистана разорвались четыре минометных снаряда, ранен один полицейский - МВД

Судья закрыл первый день судебного процесса в деле по МН17

На границе с Венгрией пограничники обнаружили в автомобиле дипломата контрабандную партию сигарет

В Бельгии выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом, всего заболели 239 человек

10 марта ночью и утром в Киеве туман, видимость 200-500 м

Представители обвиняемого в деле МН17 Пулатова передали его позицию: Не имеет ничего общего с трагедией

Премьер Италии привал европейских партнеров к решительным действиям против коронавируса

Иран для предотвращения распространения коронавируса освободил 70 тыс. заключенных

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА