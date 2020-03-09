В Запорожье умерла 10-летняя девочка, на которую в парке упала деревянная скульптура

10-летняя девочка скончалась в запорожской больнице после того, как на нее 8 марта в местном парке "Дубовый гай" упала деревянная скульптура, сообщили в понедельник в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

По предварительным данным, на ребенка упала деревянная статуя медведя, которая не была закреплена, от чего девочка получила тяжелые травмы. Полиция открыла уголовное производство по статьям 367 (служебная халатность) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

Директор коммунального предприятия "ЦПКиО "Дубовый гай" Олег Комаренко рассказал агентству, что упавшая на ребенка скульптура была демонтирована еще 5 марта, поскольку шаталась, после чего лежала на земле в ожидании перемещения на хоздвор.

"Как демонтированная статуя опять там оказалась – у нас есть видео за все эти дни, и там видно, что какая-то группа из 5-6 человек эту статую поставила, грубо говоря, на попа. Следствие изъяло все эти видеозаписи. То, что демонтированную статую вернули на площадку, наши сотрудники не заметили. Скульптуры не были на балансе парка. Убрали статую – а она появляется, и почему девочка на нее прыгнула: я думаю, что это несчастный случай", - сказал он.

Комаренко также сообщил, что, судя по имеющемуся в парке видео с камер видеонаблюдения, 8 марта в 14:10 две девочки, родители которых сидели и праздновали в кафе на расстоянии около 150 метров, прибежали на площадку, одна полезла на дерево, другая на статую, и статуя упала.

В парке сообщили, что ряд деревянных скульптур был установлен в парке "Дубовый гай" в 2013 году после проведения в нем фестиваля деревянной скульптуры.