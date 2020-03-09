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17:48 09.03.2020

В Кабуле в день инаугурации президента Афганистана разорвались четыре минометных снаряда, ранен один полицейский - МВД

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В Кабуле в день инаугурации президента Афганистана разорвались четыре минометных снаряда, ранен один полицейский - МВД

Четыре минометных снаряда разорвались в разных частях Кабула в понедельник, когда в президентском дворце состоялась инаугурация вновь избранного главы государства Ашрафа Гани, ранен один полицейский, сообщил глава пресс-центра МВД страны Нусрат Рахими.

"Сегодня в 15:45 (14:15 мск) в различных частях города разорвалось четыре снаряда, ранен один сотрудник полиции", - написал Рахими в "Фейсбуке".

По его данным, обстрел велся с территории четвертого полицейского округа Кабула из самодельной реактивной установки, прикрепленной к легковому автомобилю.

"Снаряд разорвался вблизи лицея "Истиклолият", второй угодил в стену гостиницы "Серена", один снаряд упал в парке "Зарнигор" и четвертый - вблизи мэрии Кабула. Ранение получил один сотрудник полиции", - сообщил представитель МВД.

Полицейские разыскивают боевиков, совершивших нападение.

Ранее сообщалось, что несколько взрывов раздались во время выступления избранного президента Афганистана Гани после завершения церемонии инаугурации. Президент в прямом эфире национального телевидения призвал всех соблюдать спокойствие.

"Мы не боимся взрывов. Если моя жертва нужна Афганистану, я готов пожертвовать собой", - сказал Гани.

Телеканал "Tolo news" сообщал, что один из снарядов, разорвавшихся вблизи президентского дворца в Кабуле, повредил автомашину вице-президента.

Независимая избирательная комиссия Афганистана в середине февраля, спустя почти пять месяцев, подвела окончательные итоги прошедших 28 сентября выборов и объявила Гани победителем. По данным комиссии, Гани набрал 50,64% голосов, за Абдуллу проголосовало 39,52% избирателей.

Вместе с тем команда действующего премьера Абдуллы Абдуллы опротестовала эти результаты, заявив, что комиссия незаконно приписала Гани более 300 тыс. голосов, не имеющих биометрического подтверждения. Недовольны объявленными итогами комиссии были и другие участники президентской гонки. В комиссии по жалобам на президентских выборах было зарегистрировано более 16,5 тыс. жалоб.

Теги: #взрыв #афганистан
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