Судья закрыл первый день судебного процесса в деле по МН17

Первый день судебного заседания в деле об обвинении четверых в трагедии МН17 закрыт.

Как передает из зала суда корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" после короткого выступления представителя родственников погибших Питера Лангстрата (Peter Langstraat) председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis) констатировал, что на этом сегодняшняя повестка дня исчерпана.

"Завра мы будем задавать вопросы о состоянии уголовного расследования", - объявил он предмет рассмотрения во вторник.

На первом судебном заседании выступили все стороны процесса: обвинение, защита и представители потерпевших.