На границе с Венгрией пограничники обнаружили в автомобиле дипломата контрабандную партию сигарет

Пограничники пресекли перемещение контрабандной партии табачных изделий через пограничный пункт пропуска "Тиса" Чопского отряда на границе с Венгрией в понедельник, сообщает отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

"Контрабандные сигареты нашли в конструктивных полостях легкового автомобиля "Audi" немецкой регистрации. Водитель транспортного средства, гражданин Республики Гвинея-Бисау, предоставил на контроль дипломатический паспорт", - говорится в сообщении.

Во время осмотра пограничники совместно с таможенниками обнаружили в автомобиле иностранца, ехавшего в Венгрию, около 1500 пачек сигарет с акцизными марками Украины. Их скрыли в специально изготовленном тайнике в заднем бампере и в сиденьях автомобиля. Чтобы добраться до тайников, правоохранителям пришлось демонтировать декоративную обшивку и дополнительные каркасы, под которыми замаскировали табак.

Сейчас правоохранители подсчитывают точное количество выявленных сигарет и устанавливают все обстоятельства дела.