В Бельгии выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом, всего заболели 239 человек

В Бельгии обнаружено 39 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, по состоянию на 9 марта, всего в стране заразились 239 человек.

Как сообщила федеральная служба здравоохранения Бельгии, в минувшее воскресенье анализы 39 человек дали положительный результат.

Премьер-министр Софи Уилмес собирает в понедельник совещание координационного комитета с участием глав субъектов федерации и профильных министров, чтобы оценить ситуацию с Covid-19.

Коллегия общей медицины, консультативный орган при бельгийском правительстве, предложила некоторые новые меры профилактики. Речь идет о порядке записи на прием и консультациях по телефону, а также о карантине на дому.