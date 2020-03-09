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17:00 09.03.2020

В Бельгии выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом, всего заболели 239 человек

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В Бельгии выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом, всего заболели 239 человек

В Бельгии обнаружено 39 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, по состоянию на 9 марта, всего в стране заразились 239 человек.

Как сообщила федеральная служба здравоохранения Бельгии, в минувшее воскресенье анализы 39 человек дали положительный результат.

Премьер-министр Софи Уилмес собирает в понедельник совещание координационного комитета с участием глав субъектов федерации и профильных министров, чтобы оценить ситуацию с Covid-19.

Коллегия общей медицины, консультативный орган при бельгийском правительстве, предложила некоторые новые меры профилактики. Речь идет о порядке записи на прием и консультациях по телефону, а также о карантине на дому.

Теги: #коронавирус #бельгия
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Интерфакс-Украина
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