Следствие продолжает устанавливать других ответственных за трагедию МН17

Следствие продолжает устанавливать других возможных виновных в гибели рейса МН17, констатирует глава Совместной следственной группы Фред Вейстербейке.

"Суд начался над четырьмя обвиняемыми, но следствие в отношении возможных других подозреваемых продолжается в нескольких направлениях. Мы хотим установить всю правду. В отношении четырех у нас есть надежное дело, но мы продолжаем искать другие доказательства и других подозреваемых", - сказал он собственному корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в перерыве судебного процесса по МН17, который начался утром понедельника в судебном комплексе Схипхола (Нидерланды).

По его словам, следствие работает по двум направлениям.

"Прежде всего, мы смотрим в направлении возможной команды, людей, которые оперировали Буком, а также ищем информацию в отношении тех, кто был вовлечен в тот факт, что Бук транспортирован в Украину, и кто отдал для этого приказ. Это – два направления, по которым мы работаем", - подытожил прокурор.

Как сообщалось ранее, накануне судебного процесса, в воскресенье в Амстердаме страны – участницы Объединенной следственной группы, расследующие трагедию рейса МН17, подписали соглашение о продлении сотрудничества.

"Накануне судебного разбирательства, которое начнется в понедельник 9 марта, представители пяти следственных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов подписали Соглашение о продлении работы Объединенной следственной группы (ОСГ)", - сообщила генпрокуратура Нидерландов.

В прокуратуре отметили, что продолжение работы следственной группы "гарантирует, что расследование по факту гибели MH17 будет продолжено безостановочно и параллельно с судом над четырьмя подозреваемыми".