События

13:19 09.03.2020

Боевики с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня

1 мин читать
Боевики с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением вооружений, запрещенных Минскими соглашениями, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

Первый обстрел был зафиксирован в 08:40 утра. Боевики выпустили пять мин калибра 120 мм по опорным пунктам украинских войск под Ореховым.

Позже в районе населенного пункта Зайцево боевики применили минометы калибра 82 мм.

Под Широкиным боевики использовали беспилотный летательный аппарат, с которого была сброшена граната ВОГ-17.

Пострадавших в результате обстрелов среди украинских военнослужащих нет.

Теги: #оос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:27 09.03.2020
Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военный, еще пятеро ранены, один получил боевую травму

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военный, еще пятеро ранены, один получил боевую травму

19:52 08.03.2020
Боевики на Донбассе совершили 4 обстрела в воскресенье, погиб один военный, пятеро ранены, еще у одного боевая травма

Боевики на Донбассе совершили 4 обстрела в воскресенье, погиб один военный, пятеро ранены, еще у одного боевая травма

15:07 08.03.2020
Пожар, произошедший в результате обстрелов боевиков, уничтожил один опорный пункт в районе Марьинки

Пожар, произошедший в результате обстрелов боевиков, уничтожил один опорный пункт в районе Марьинки

13:19 08.03.2020
На Донбассе с начала суток обстрелов не было

На Донбассе с начала суток обстрелов не было

07:21 08.03.2020
За вечер субботы боевики дважды открывали огонь на Донбассе, потерь нет

За вечер субботы боевики дважды открывали огонь на Донбассе, потерь нет

18:49 07.03.2020
Боевики на Донбассе совершили в субботу 4 обстрела, без потерь

Боевики на Донбассе совершили в субботу 4 обстрела, без потерь

12:44 07.03.2020
Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции в районе Зайцево - Минобороны

Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции в районе Зайцево - Минобороны

07:13 07.03.2020
На Донбассе один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение, трое получили боевое поражение – штаб ООС

На Донбассе один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение, трое получили боевое поражение – штаб ООС

14:55 06.03.2020
Штаб ООС опроверг информацию о возвращении ВСУ на участок разведения под Петровским

Штаб ООС опроверг информацию о возвращении ВСУ на участок разведения под Петровским

13:59 06.03.2020
На Донбассе подорвалась БМП: один украинский военный погиб, трое ранены

На Донбассе подорвалась БМП: один украинский военный погиб, трое ранены

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Нидерландах начался суд над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страны наиболее пораженные коронавирусом COVID-19

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военный, еще пятеро ранены, один получил боевую травму

Боевики на Донбассе совершили 4 обстрела в воскресенье, погиб один военный, пятеро ранены, еще у одного боевая травма

Зеленский пожелал женщинам 8 марта, чтобы их мечты осуществлялись

ПОСЛЕДНЕЕ

Следствие продолжает устанавливать других ответственных за трагедию МН17

Время, необходимое для вынесения решения в судебном деле по МН17, займет более 14 дней

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом

Россия отправит в ОРДЛО местного жителя с симптомами коронавируса

Совет ЕС ужесточил для своих сотрудников превентивные меры в связи с распространением коронавируса

В Житомирской области в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе младенец

Восемь десятков родственников погибших в катастрофе рейса MH17 планируют запросить денежную компенсацию

В Нидерландах начался суд над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17

За минувшие сутки сообщений о подозрении на заражение коронавирусом не поступало

Коронавирус будет распространяться по миру до конца июня - прогноз китайского эксперта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА