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13:10 09.03.2020

Россия отправит в ОРДЛО местного жителя с симптомами коронавируса

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Россия отправит в ОРДЛО местного жителя с симптомами коронавируса

Украинская разведка сообщает, что Российская Федерация отправит на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) местного жителя, посетившего Китай и у которого наблюдаются симптомы заражения коронавирусом.

"Этот человек является украинским гражданином, но вопреки законодательству Украины незаконно стал владельцем российского паспорта. Поскольку человек имеет место регистрации на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, россияне, недолго думая, решили его как можно быстрее доставить в ОРДЛО, а не лечить в своих медицинских учреждениях", - сообщается на странице Объединенных сил в соцсети Facebook.

Отмечается, что заболевший будет доставлен из российского города Новошахтинск в пункт пропуска "Должанский" и далее в одну из больниц в ОРДЛО уже в ближайшее время.

Теги: #рф #ордло #коронавирус
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Интерфакс-Украина
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